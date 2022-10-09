黃秀芳也在現場提出8個新住民政見。(黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真)

黃秀芳表示，未來將建構「以家庭為中心」的服務模式，從就業、文化、二代培力等方向，為新住民們爭取更多的福利。(黃秀芳提供／吳建輝彰化傳真)

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳9日在競選總部成立「新住民後援會」，超過百位生活在彰化的新住民盛裝打扮出席相挺，黃秀芳也在現場提出8個新住民政見，黃秀芳表示，未來將建構「以家庭為中心」的服務模式，從就業、文化、二代培力等方向，為新住民們爭取更多的福利。

彰化有超過２萬名來自世界各國的新住民，其中以東南亞最多，隻身來台生活除了面對語言隔閡，還有文化差異等，因此政府所扮演的角色更加重要，黃秀芳成立「新住民後援會」，來自各地的新住民帶來家鄉吉祥物祝福黃秀芳，期盼她高票當選。

黃秀芳提出8項新住民政見，包括建構「以家庭為中心」的個案服務模式、補助社團提供照顧服務、設置新住民職涯輔導員促進就業、協助投入職場拚經濟、缺工補助獎勵新住民穩定就業、增辦新住民多元文化節慶活動、鼓勵開設本地母語學習班、推動新住民二代培力。

黃秀芳表示，新住民朋友在彰化落地生根，最重要的就是拚經濟，未來上任後將設置新住民職涯輔導員，評估專長媒合就業輔導，倡導新住民全員拚經濟；另外也將舉辦具有新住民原生國多元文化的特色活動，提高民眾對新住民文化的興趣，排除國人刻板印象，提升族群融合度。

黃秀芳強調，政府力推新南向政策，新住民朋友能協助其子女培養原生國語言能力，未來將是台灣產業進軍海外的生力軍，因此會鼓勵學習原生國語言，傳承新住民原生家庭文化，未來會持續為新住民爭取更多福利，也期盼他們成為台灣前進海外的動力。