新北市長侯友宜今參與市議員林金結的聯合競選造勢大會，國民黨主席朱立倫首度為侯友宜站台，兩人互動熱絡，一見面不僅握手寒暄，也熱情擁抱，遊行路上更並肩而行，一路暢聊。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜今參與市議員林金結的聯合競選造勢大會，國民黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康、立委江啟臣及鄭麗文等人都出席站台，朱立倫也是首度為侯友宜站台，兩人互動熱絡，一見面不僅握手寒暄，也熱情擁抱，遊行路上更並肩而行，一路暢聊。

今日造勢行程，藍營大咖雲集，一行人先聚集在土城五穀先帝廟參拜，朱立倫等人也在此與侯友宜會面，一見面就熱情擁抱，兩人參拜時也不斷咬耳朵，互動熱絡，參拜完後，侯友宜也在100名支持民眾護送下，遊行至造勢現場，侯友宜和朱立倫一路上都是並肩而行，除了與市場攤販握手打招呼，兩人也不斷暢聊周邊建設。

朱立倫表示，他一路都與侯市長談新北建設，從過去、現在到未來的規畫，侯友宜是藍營最強母雞，很多縣市長都期待幫忙輔選，他也特別拜託侯友宜，幫忙輔選各地縣市長參選人。

侯友宜說，他跟朱立倫常常聯絡，大家是非常好的朋友，謝謝許多藍營人士都來幫林金結和他的聯合競選總部造勢，他也跟新北市民報告，土城近年來不斷進步，謝謝當年縣市長所做的貢獻，他都非常感謝，大家好好做事，團結一致，讓土城更有發展。

媒體詢問，侯先前輔選曾提及要催出投票率，不能像朱立倫尋求市長連任時，投票率差距那麼小。侯友宜回應，選舉最後的關鍵都是「拉票、催票、投票」，這是不變的定律，選民再在熱情，沒有幫忙催票、拉票，沒有出來投票，非常可惜，這4新北市大幅改變，因此要拜託市民朋友，繼續給他支持加油打氣，拉票催票出來投票，他會帶著大家的力量繼續往前走。