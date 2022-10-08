國民黨桃園市長參選人張善政今晚舉辦南區競總成立大會，湧入逾2萬名支持者到場，前總統馬英九與黨主席朱立倫等大咖都站台力挺。朱表示，選舉走到現在，僅4成桃園市民知道「換鄭運鵬來選」，大多人都只說得出桃園市長鄭文燦的名號；馬也掛保證，讓張善政來選他相當放心，做人規矩老實不會買票抄襲，應用選票下架民進黨。

朱立倫細數張善政過去專業經歷，並感謝桃議長邱奕勝帶領議會團隊及4位在地立委力挺，期待張將桃園升級至科技創新3.0。朱指出，到現在為止，做民調過程中，市民對於民進黨推派的參選人，大部分人都只說得出鄭文燦的名字，僅4成市民知道換鄭運鵬出線。

朱立倫酸，鄭運鵬前半段替前新竹市長林智堅護航，現在後半段天天當鄭文燦的發言人，將公共工程品質缺失視為小問題，自己選區出事也不見人，若真選上屆時恐怕市民會看不見市長，應讓學經歷都十分完整的張善政來做，讓藍天再現。

馬英九也提到，選舉至今令人感嘆，一個林智堅把整個選舉氣氛搞壞，將學術倫理問題推到這麼高，但也因此在檢驗過程可發現，不僅是候選人，還有所屬政黨對這些倫理問題是何種看法，竟然出現有政黨領袖要全黨救一人的情況。

馬英九疾呼，讓張善政來選「我放心啦」，現選情蒸蒸日上，由擔任過部長和行政院長的人選來當市長，且個性規矩老實，不會買票與抄襲，如此一來桃園的政治才有希望，絕不是喊口號而已，是一定要做到，下架民進黨中華民國才有希望。