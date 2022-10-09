國民黨嘉義縣長參選人王育敏今接連出席義竹鄉民代表參選人蕭惠薰競選服務處成立大會。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

王育敏、翁重鈞以行動力挺無黨籍黃軒凱，同為無黨籍的義竹鄉長參選人黃政傑也同台喊凍選。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今接連出席義竹鄉民代表參選人蕭惠薰競選服務處成立大會、無黨籍鹿草鄉長黃軒凱競選總部成立大會，營造在野聯盟團結氣勢，力拚翻轉嘉義。

蕭惠薰原是藍營義竹鄉長參選人，也國民黨立委翁重鈞重要左右手，參選登記前，蕭惠薰表示以大局為重，禮讓無黨籍鄉長參選人黃政傑改選鄉代，王育敏肯定蕭惠薰長年為義竹鄉服務，希望鄉親能夠用選票支持蕭惠薰選上鄉代，支持黃政傑當選鄉長，縣長投給王育敏，展現藍營整合無黨力量的決心，實現民主政黨輪替。

王育敏隨後到鹿草參加鹿草鄉長參選人黃軒凱競總成立大會，翁重鈞也到場為黃軒凱披彩帶，以行動力挺無黨籍參選人，同為無黨籍的義竹鄉長參選人黃政傑也同台喊凍選。

王育敏向鹿草鄉親喊話，黃軒凱擁有豐富商業經驗，能用更有效率的方式解決鹿草的疑難雜症，現場很多在地團體來為黃軒凱助陣，顯見黃軒凱有高人氣，重申嘉義縣的城市競爭力最後一名，嘉義必須要改變，需要大家的支持與團結。