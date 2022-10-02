蔡其昌說，王朝坤一心掛念后里大型醫院，他和前立委洪慈庸聯手爭取，衛福部立豐原醫院后里分院已成案，還有長照機構這就是行動派的成果。（陳世宗攝）

盧秀燕致詞完後就搭車離開不到30秒，民進黨台中市長參選人蔡其昌即到場。（陳世宗攝）

蔡其昌到場和王朝坤兩人先擁抱，可見兩人的好交情，並互相打氣加油。（陳世宗攝）

年底九合一大選進入倒數！無黨籍台中市議員參選人王朝坤今天成立競選總部，爭取連任的台中市長盧秀燕和民進黨參選人蔡其昌先後到場站台；兩人都肯定王朝坤四年來爭取地方建設，並分別為自己拉抬。盧秀燕前腳剛走、蔡其昌就到場，兩人前後相隔不到30秒，王不見王，藍綠同場較勁濃厚。

台中市長盧秀燕今天到后里區參加無黨市議員王朝坤競選總部成立大會，她進場就受到支持者歡呼，盧秀燕一路拉著王朝坤的手進場。盧秀燕說，台中市議會有65席議員，這次國民黨提名34席議員候選人，假如能全部順利當選，還是有其他政黨或無黨籍議員的當選空間，在市政議題上彼此能跨越黨派合作。

盧秀燕指出，政治可以是良性競爭、正面選舉，因此會有許多合作空間，這就是她今天特別來幫王朝坤站台的原因。她和王朝坤最大共通點就是說到做到、講求信用，只要是為台中好，建設台中不分黨派，過去4年后里變化很大，包括3座美樂地公園、活化舊后里國中校舍、后里親子館，還有全台最美的后里動物之家。

盧秀燕表示，她感謝王朝坤支持市府讓預算過關，讓她能帶領市府團隊完成各項建設，創造「雙贏」讓后里更美好。王朝坤則說，后里鄉親都很感謝盧市長斥資千萬打造后里森林公園，讓在地民眾享受更好的生活環境。盧秀燕搭車離開不到30秒，民進黨台中市長參選人蔡其昌即到場。

蔡其昌和王朝坤先擁抱並互相打氣加油。蔡其昌表示，他和王朝坤不同黨，但兩人都是行動派，行動派對鄉親才有幫助，沒有行動只會畫大餅沒有用？他和王朝坤聯手幫農民解決問題向農委會爭取，地方建設只要和中央有關，他接到王朝坤的為民服務案，立刻向中央相關單位爭取。

蔡其昌說，王朝坤一心掛念后里大型醫院，他和前立委洪慈庸聯手爭取，衛福部立豐原醫院后里分院已成案，還有長照機構這就是行動派的成果。他和王朝坤是理念結合，只要能解決鄉親問題，他和很多里長也是同樣行動派，他說到做到可以解決問題的政治人物，他才會選立委越選越高票。

無黨籍參選連任的王朝坤強調，他是無黨籍市議員，兩黨市長參選人他都邀請，他當4年市議員期間為鄉親爭取經費，市長盧秀燕和市府團隊都很支持與幫忙，讓他獲得鄉親肯定。他爭取蓋后里醫院需要很多資源，他去拜託立法院副院長蔡其昌和前立委洪慈庸，二人一路挺到底，讓他完成新建醫院和長照機構，造福鄉親的心願。

王朝坤認為，他是無黨籍以人民為優先考量，他邀兩黨市長參選人到場，也讓二人向選民拜票，說出二人未來對台中市的政見及期許，讓市民自己選擇下一屆市長要投給誰？但市議員這一票一定還要再支持他連任，一起為市民爭取建設及謀取福利。