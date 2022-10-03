副總統賴清德昨（2）日晚間前往台中市大甲區為同黨台中市長候選人蔡其昌站台造勢，期間更將蔡與烏克蘭總統澤倫斯基類比，強調「蔡其昌這席，在守護台中的安全」，但此話也引起資深媒體人韋安不滿，除怒問賴「難道盧秀燕是普丁？」更開嗆「太瞧不起台中市民的智慧了」。

賴清德提到，他發現蔡其昌的選舉戰略跟澤倫斯基不謀而合，蔡其昌四處宣講政見發表，讓大家知道台中市政府做得不好、不把海線看在眼裡，只要台中鄉親父老團結奮鬥，一個個區域反攻，蔡其昌一定有辦法獲得大家支持，翻轉台中。

對此韋安今晨在臉書對此事發表評論，開玩笑說台中一下子「升格成了國家」，也直言雖然賴清德幫黨內同志助選是天經地義，但把一場市長選舉比喻成俄烏戰爭、撕裂人民，「也太離譜了」，他更怒問，若蔡其昌是澤倫斯基，難道台中市長盧秀燕是俄羅斯總統普丁嗎？。

韋安也怒嗆賴清德「別亂比了」，他質疑民主政治變成了煽動人民對立、敵我仇恨的動員，「副總統的高度怎麼比剛『出事』的那位名嘴（指資深媒體人周玉蔻）還低？也太瞧不起台中市民的智慧了。