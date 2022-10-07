彰化縣衛生局表示，8日下午5點起，開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統莫德納次世代雙價疫苗線上預約。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局表示，8日下午5點起，開放彰化縣醫療院所疫苗預約系統莫德納次世代雙價疫苗線上預約，並提醒僅適用追加劑接種，間隔與最後一劑基礎劑或前一劑至少12周，不方便線上預約，合約醫院同樣提供電話預約服務。

彰化縣衛生局表示，莫德納次世代雙價疫苗目前已開放之第一階段及第二階段，對象接種包含 50歲以上成人、18歲以上免疫不全及免疫力低下對象、第一類醫事人員、機構住民及社福照顧系統之工作人員、機場港埠、居家檢疫及航空機組員和船員相關工作人員和18歲以上因外交、公務、洽商等工作需出國者。

10月11日起將擴大開放18至49歲民眾接種，但德納次世代雙價疫苗僅適用追加劑接種，間隔與最後一劑基礎劑、基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少84天。符合接種間隔尚未接種者，請儘速接種，以降低感染後重症的風險。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，預約系統不檢核接種資格，請民眾登記前，應先確認符合是否接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡，由各合約院所確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打，若不符合者無法提供接種服務。

彰化縣長王惠美提醒，近期有流傳COVID-19次世代疫苗預約通知，請於收到簡訊後3個工作天內進行預約的簡訊是錯誤的，不明簡訊請勿輕信，不要轉傳。