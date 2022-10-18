2022年即將進入年底，不知道你是否滿意今年的事業、財運表現呢？命理專家小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」上發文表示，在今年最後2個月裡，將會有3星座財運翻盤，好運旺旺來，小孟老師還曝光了3星座的開運好物，幫你增加財運機會，想把握最後時間投資、升遷的朋友們，快來看看自己有沒有上榜吧！

魔羯座：股票基金，找到財源

魔羯座倒數兩個月會從投資活動中獲利。（圖／觸mii網站）

你是一個勇於挑戰的人，從投資這種高風險活動中獲利，這種成就感會讓你非常開心，倒數兩個月你會找到購買哪種基金或股票能夠用錢咬錢，在朋友飯局裡有人報你明牌你一定要仔細聆聽，因為他們告訴你的都是會賺錢的。

開運物：帽T、黑色球鞋

處女座：人際桃花，口福運強

處女座這兩個月會減少許多花費。（圖／觸mii網站）

倒數兩個月你會發現朋友請客變多，還有朋友若要來找你會買很多水果與食物讓你減少花費。倘若你的工作必須要應酬的人恭喜你會有人幫你買單。婆婆媽媽想要買菜的人你會發現老闆多送你一些蔥或者一把菜。

開運物：紅色食物、K金手飾

射手座：付出回收，財神擁抱

射手座工作上好好表現會獲得加薪、升遷機會。（圖／觸mii網站）

射手座在財運方面正財大於偏財，可在工作上好好表現，會受到賞識加分，因此獲得加薪、升遷機會。想要談薪資與福利的人可以在未來一個月好好的跟上司談判，正面溝通，會有好的消息。想要與老公多要私房錢的人可以與老公多要一些，會變得很好講會，只要合理老公一定會給你。

開運物：長夾