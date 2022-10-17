雖說桃花多並非壞事，但不是所有的桃花都能讓人感到開心，與其遇到爛桃花，還不如單身更愉快。星座運勢網站《星座好朋友》分析12星座招不到好桃花的致命原因，其中牡羊總是跟著感覺走，容易一頭熱的栽進愛情漩渦中，巨蟹則常常因為不聽勸，而在感情上吃悶虧。

【牡羊座】

牡羊座會遇到爛桃花，就是因為他們凡事都跟著感覺走，遇到不錯的對象就一頭熱的栽進去，但其實根本還不夠了解對方，直到交往後才發現一切都跟想像的不一樣。

【金牛座】

金牛座太過悶騷，導致他們身上多了一股難以接近的氣息，久而久之就成了人們口中的「難相處」。

【雙子座】

雙子座屬於自己去吸引爛桃花的類型，他們常常對標準範圍外的人也感興趣，甚至願意與對方發展情侶關係，所以他們的爛桃花幾乎都是自己招惹來的。

【巨蟹座】

巨蟹座其實很保護自己，所以他們會把焦點放在自己身上，但也因為過分在意自己的感受，所以常常因為不聽勸而在感情上吃悶虧，難以遇到對的人。

【獅子座】

雖然獅子座給人的普遍印象是聰明的，但他們往往只是因為不喜歡輸，所以才努力去做，實際上他們性子很急，也很討厭曖昧，所以常常在還沒了解對方之前就陷入愛情之中，當然容易遇到爛桃花。

【處女座】

處女座其實沒有很擅長社交，個性也比較安靜一點，所以在感情上容易吃虧，不過也因為這樣，他們只要遇到比較會說話，或油嘴滑舌的異性，就容易被騙得團團轉。

【天秤座】

天秤座屬於容易被感動，也容易心軟的類型，所以只要異性表現出特別用心的樣子，他們就會徹底的陷入愛情之中，就算知道對方其實沒有那麼好，還是會被愛沖昏頭。

【天蠍座】

天蠍座面對愛情是比較謹慎的類型，他們懂得先去了解一個人，再發展成情侶關係，所以遇到爛桃花的機率並不高，但世事難料，若哪天他們被鬼遮眼了，還是有可能遇到爛桃花。

【射手座】

射手座個性太過隨和，且對誰都很博愛，導致原本可以發展成好桃花的姻緣，最終都不了了之收場，而且通常只要異性對他們不錯，他們就會覺得有機會，直到最後傷痕累累，才發現自己看錯了人。

【摩羯座】

摩羯座面對愛情容易想太多，所以他們不會隨便愛上一個人，不過他們很有可能因為太過相信朋友介紹的人，導致爛桃花纏身。

【水瓶座】

別看水瓶座好像很隨和的樣子，其實面對愛情他們可是非常謹慎的，就算遇到再喜歡的對象，他們也會花時間去觀察，不會一頭熱的栽下去，而這也是他們保護自己不遇到爛桃花的方式。

【雙魚座】

雙魚座是最感性的星座，他們總是重複著喜歡上一個人、發現對方不適合就放棄的循環，甚至常常因為對方一個很小的失誤，就毅然決然放棄這段感情，但這般小心翼翼，反而容易錯過對的人。