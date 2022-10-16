洪禹翔開心歡度20歲生日。（力行娛樂提供）

男團選秀節目《原子少年》水星成員KK洪禹翔今（16日）舉辦慶生會，他開心說今年生日很特別，節目結束後銜接20歲生日，「一開始進節目我才18歲，一轉眼間就要20歲了，感覺自己要長大，要有新的開始了。」

洪禹翔期待20歲有不同感覺，「可能大家覺得KK只能可愛，但我也可以帥，明年會帶來新作品給大家。」他也將以藝名「令宇辰」嶄新出發，「希望變成全新的自己，之前被節目遭到淘汰，其實內心很失落，不過我也慢慢調適心情。」

他未來不只想要唱、跳而已，「我超級喜歡主持，將來也會朝向這方向前進。」還表示前幾天收到黃子佼的IG語音訊息，對他說：「KK你很棒！希望未來加油，你只要有任何問題，你馬上敲我都會回你。」令他又驚又喜。

而《原子少年》「小孩」何世華月初捲入桃色風暴，日前發出退團聲明，洪禹翔坦言：「小孩可以好好休息，未來繼續加油，他永遠是舞台上的王，舞台魅力大家無話可說，目前沒有傳訊給他，現階段讓他好好休息，不要打擾他。」洪禹翔也透露演唱會後台遇到他，「我有抱他，說他今天很棒，天王星出來跳時，還讓我眼光泛淚，舞台魅力真的感動到我。」