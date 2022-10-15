國立台灣海洋大學15日歡慶69周年校慶，並表揚111年度傑出校友。校長許泰文表示，海大自1953年創校以來，培育許多各行各業傑出的人才，不畏艱難與挑戰以「誠樸博毅」的校訓，在各個工作崗位發光發熱、貢獻國家社會，為校爭取莫大的榮譽。

今年海大的校慶也首度透過線上直播讓全校師生及全球各地的校友齊聚，另外包括農委會副主任委員陳添壽、水試所所長陳君如、漁業署副署長林國平、數位產業署署長呂正華、立法委員蔡適應、基隆市副市長林永發、連江縣縣長劉增應、基隆高中校長鍾定先、基隆港務分公司總經理高傳凱、陽明海運董事長鄭貞茂、世邦國際集團總裁李健發及前校長李國添等貴賓皆到校給予祝福。

海大111年度選出10位傑出校友，於今日大會進行表揚，包括明新科技大學校長劉國偉、台灣中油公司總經理方振仁、美國佛羅里達州臺商企業Lee Fisher集團負責人李三富、沛華集團營運長汪秋月、聯興國際物流資深副總洪禎陽、美富工業總經理陳昭男、國立花蓮高工校長黃鴻穎、光隆實業董事長詹賀博、展昭國際企業總經理林茂廷及美德耐董事長賴調元。

許泰文強調，近2年多以來海大研究能量大幅提升，且善盡大學社會責任，獲獎連連，贏得相關領域及外界肯定。感謝全體教職員工生的努力，也感謝校友及企業的支持與肯定，未來將秉持「營造國際頂尖的海洋海事大學」的治校理念，將招生、教學、研究與產學合作更加國際化，讓校園更加包容更具多元性。