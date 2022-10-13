學校為了鼓勵學生學習，會定期舉辦比賽，並提供獎狀或獎品，而獎品通常都是文具用品。大陸四川一間學校在頒獎典禮上，竟將一串串「生豬肉」作為獎勵送給學生，特殊獎品引發討論，現場畫面曝光，學生全程未露出開心笑容，也成為影片亮點。

綜合陸媒報導，大陸四川瀘州市一間學校近日舉辦頒獎典禮，發放獎品表揚優秀學生，只見獲獎學生逐一上台領獎，校長將一串串生豬肉交給學生，隨後眾人還到司令台上合影，但領到豬肉的學生全程未露出一絲笑容，場面相當尷尬。

學校以生豬肉代替獎狀的做法，在網路上引發討論，不少人認為，這種方式根本無法鼓勵到學生，「努力了這麼久，結果拿到一個自己不想要的東西，真的會讓人很崩潰」、「學生的表情說明了一切，我若是獲獎人，也一定全程眼神死」、「老實說，豬肉對學生完全沒有吸引力，如果是我，會更不想讀書了」。

但也有人認為，送生豬肉很實用，「這是我見過最樸實的獎勵了」、「比起一張紙，送肉很實用」、「努力讀書就有肉吃的概念」、「豬肉有豐富蛋白質，增強體力才有力氣繼續讀書」、「雖然很好笑，但長大後回想起這段頒獎過程，獲獎學生可以跟人炫耀『我當年可是領豬肉呢』」。