再過三個月新的一年即將到來，每個人的運勢也將發生不同變化，小孟老師在臉書粉專點名，射手座、天蠍座、獅子座將會成為萬人迷，不管是合作關係或是當朋友有煩惱時都會來請求幫助，讓他們的煩惱一掃而空。

▍第三名：射手座

2023年射手座講話非常幽默，鬼點子也特別多，擅於分析別人心裡在想什麼，不管異性或者同性都能一手掌握，對於有利益關係的人，也能做足面子給對方，不過對於討厭的人不想受委屈的話還是會閃避，2023年萬人迷指數85%。

▍第二名：天蠍座

越到年底越需要懂得包裝自己，會將自己的缺點掩蓋起來，當面對到討厭的人時也能假惺惺與他們相處，讓人難以察覺到底討厭誰，除此之外需要擅於處理別人的煩惱，只要有人聊起他們的困境，2023年天蠍座馬上就能幫他們ㄧ掃而空，萬人迷指數100%。

▍第一名：獅子座

獅子座是一位人見人愛的星座，因為穿著上非常得體，也非常有手腕，朋友都認為獅子座的內在充滿無窮的魅力，當逐漸年老時也會講出很多人生歷練，讓獅子座越老越迷人，2023年萬人迷指數大破表120%。