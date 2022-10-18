新竹市議會17日三讀通過2023年新竹市總預算案，歲出編列255.19億元，經議會刪減150萬1000元，刪減後歲出預算255.17億元，代理市長陳章賢感謝議會支持，透過逐年穩定編列資本支出預算建設新竹﹑提升市民生活品質，為市民擘畫長遠的城市發展，延續城市幸福光榮感。

陳章賢表示，前市長林智堅與前副市長沈慧虹7年多來兼顧財政與市政建設，為市民擘畫長遠的城市發展，資本支出預算逐年增加，2015年編列31.9億元，至2021年建設高峰期已成長至60.9億元，因公共建設逐漸完工，減少編列工程經費，現階段以延續既有施政計畫為重點，2023年資本支出雖稍減至44.5億元，仍占歲出總預算17.42％，較2015年高出12.6億元。

他說，新竹市近年轉變有目共睹，自林智堅上任後，秉持「以人為本、相信專業、公大於私」3大關鍵堅持，解鎖新竹數十年不可能的任務，以市民的需求為優先，推動微笑水岸、步行城市、新校園運動、進擊的公園等，提升生活品質，各大建設也榮獲國內、外逾200項大獎肯定。

另在政策推動上，以公眾利益為最優先，實現市民的真正需求，開通公道三路、新建兒童醫院、擘畫大新竹輕軌、竹科X產業園區、大車站計畫、華德福實驗學校新建工程、大坪頂納骨塔新建工程等，奠定城市永續發展的基礎。另，竹市首座社宅、圖書館新總館等各項重大建設也已啟動，帶給市民更美好、更優質的生活環境。

市府說明，2023年度資本支出預算，主要編列市政維運、中央補助及延續性工程經費，如提升道路品質2.0計畫5.04億元、新竹漁港漁產品直銷中心及其周邊改善工程1.34億元、慈雲空橋工程0.15億元、日本海軍第六燃料廠新竹支廠修復再利用計畫0.76億元等；校園方面有華德福實驗學校新建暨景觀工程1.9億元、改善國民中小學校園環境2.35億元、中小學數位學習精進方案1.7億元等。

市府指出，施政有延續性，市府團隊將持續努力爭取中央補助，全力以赴、落實執行，並與議會攜手推動各項延續性公共建設，延續城市幸福光榮感，實現「新新竹、新幸福」目標，也讓更多人看見這座年輕古城。