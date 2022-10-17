台南市副議長林炳利上月底病世，依法本月28日之前必須完成補選。市議會已決定本月24日上午召開臨時會補選副議長，但只有曾表態爭取的國民黨議員蔡育輝還有意願，也曾表態參選的無黨團結聯盟總召林阳乙已決定退選；至於掌握過半席次的民進黨團，則傾向集體不出席臨時會，導致補選仍有變數。

蔡育輝認為，目前國民黨團只有他表態參選，將召開黨團會議，再與無盟協商，共推1人參選。雖然民進黨團掌握26席，再加上與民進黨友好的無黨籍議員，已實質過半數，但黨團應該做的還是要做。

民進黨團發言人呂維胤強調，副議長任期僅剩1個多月，補選的象徵性比實質意義大，且明年的總預算還未審完，怎能開臨時會補選副議長，卻不審查預算？目前該黨團傾向不補選，讓林炳利在副議長的位置上做完1任4年，功德圓滿。

林阳乙則表示，他與林炳利的私交不錯，原本想說如能當選副議長，要將相關福利轉交給林的家屬，讓林炳利能夠圓滿走完任期，但經協商後已決定退選。