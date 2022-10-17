五月天諾亞方舟將結合這十年「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」與時俱進、升級進化的高規格高質感現場演出製作。（相信音樂提供）

五月天諾亞方舟將結合這十年「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」與時俱進、升級進化的高規格高質感現場演出製作。（相信音樂提供）

五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」陪伴大家迎接2023。（相信音樂提供）

「華人第一天團」五月天每年幾乎都會留在台灣跨年，五月天跨年演唱會一直是樂迷關注的樂壇盛事。今年「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」將從12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日，在桃園國際棒球場舉辦，一連三週，共8場演出，陪伴觀眾共度耶誕佳節，並一起迎接2023年。

五月天主唱阿信今在臉書寫下 ：「2012，世界沒有末日，我們一起登上諾亞方舟巡航全世界，轉眼第二人生，2022，世界有了一點岔路，誰讓擁抱、飛行、多了一點距離，方舟再啟，等你登上甲板，十年淬鍊，讓心持續進化，再寫我們未完待續的每次相聚。」

2012年「諾亞方舟」巡迴演唱會，以高度討論的「世界末日」為話題，成功締造40個城市、感動了248萬顆心的巡演紀錄，創下了五月天新的里程碑。轉眼十年，一場突如其來的疫情，讓2022年的世界變得不太一樣，擁抱、飛行多了距離，世界驟變，人們從害怕、徬徨、到現在的和平共存、樂觀以對......漸漸變好。

2022年五月天要再次帶領大家重登「諾亞方舟」航向2023年，用進化的方舟舞台，以音樂打造，以熱情為燃料，以心為起點，持續挹注勇氣，陪伴大家繼續下一個10年。五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會門票將於10／22(六)開賣，早上10：00玉山卡友專區，限玉山銀行卡友（不含公司卡、採購卡、簽帳金融卡），限區限量售完為止。10／22(六)11：00 全區全面首賣。