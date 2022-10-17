新竹縣政府舉辦111年青年創新創業培育計畫「青春靚點子」學生創業挑戰賽，經過15日、16日的複賽後，共有清大、政大等學校的8組學生團隊脫穎而出，將在11月3日的新創嘉年華總決賽角逐總獎金29萬元。

複賽脫穎而出的8組團隊為，清華大學「藥管家」、「glingling」及「Fillcast」，台北科技大學「DZLT」與「TomatoSoup」、陽明交通大學與台北大學「生醫電資百工職人」、政大「PaCha!」、明新科大「後疫時代」。

教育局長楊郡慈指出，從今年成立的竹縣第一個AIoT加速器「青創點睛、竹夢成金」，到8月揭牌的「新竹青創基地」，至規畫中的竹北AI智慧園區「育成與智慧研發空間」，新竹縣政府挹注大量資源給青年人才及優秀學子。

「青春靚點子」學生創業挑戰賽初選後，有22組大學生團隊進入歷時2天的複賽，並由業界專業講師與高階經理人帶領青年學子們完善創業想法。

楊郡慈指各學生團隊的創意提案，也看到更多的產業可能及未來希望，期盼新竹縣能成為青年創業家最有力的後盾，讓創新活水帶動新竹縣產業革新，一同開創屬於新竹縣的科技新世代。

「青春靚點子」學生創業挑戰賽將於11月3日，在新竹豐邑喜來登登場的新創嘉年華中，舉行最終決賽發表，8組學生團隊將向百名企業代表發表提案，並爭取高額總獎金29萬元。詳情可搜尋臉書「新竹縣政府教育局青年事務科粉絲專頁」。