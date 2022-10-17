一場精彩絕倫的異國美食饗宴就在義守大學，全國首創廚藝結合攝影棚的「ISU Cooking Studio & Library特色中心」正上演著義守大學的「國際文化義術節」系列活動，其中最受矚目的就是由「觀光餐旅學院」廚藝學系學生與師長聯手推出宏都拉斯料理，並邀請本國學生與義守大學國際文化大使共進午餐，美食開啟境外生與本國生的文化交流，現場氣氛互動熱絡。

廚藝系的師生大展身手，以精湛的廚藝帶來正統的宏都拉斯Sopa Marinera海鮮湯，採用螃蟹、蛤蠣、蝦子、菲力魚等新鮮食材，以海鮮的鮮甜襯托湯頭的美味，讓在場師生讚不絕口。就讀廚藝系來自宏都拉斯的學生狄莎拉表示，在獲知要製作家鄉料理時非常緊張，為了讓學校的師生能享用到最道地的美食，她還特別與遠在宏都拉斯的母親視訊學習烹煮Sopa Marinera海鮮湯。狄莎拉難掩興奮之情的說，這是她首次製作家鄉料理，因為疫情關係，已經有三年沒回家，本次透過家鄉料理製作也一解她的思鄉之愁。

來自宏都拉斯的廚藝系學生狄莎拉(左一)，與師長聯手秀廚藝，帶來宏都拉斯正統家鄉味。(照片/義守大學提供)

舉辦美食饗宴的場域「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，是結合廚藝教學、專業攝影棚的跨域教學場域，培育學子精進廚藝的同時，也能接觸美食拍攝或節目製作的專業，還能藉課程規劃打造「網紅訓練養成班」。多功能的「ISU Cooking Studio & Library特色中心」，整體以溫馨與質感設計為主，寬敞的休閒區成為學生聚會的最佳選擇，因此，義守大學校園咖啡館創業沙盒計畫脫穎而出的學生團隊，在學校的全力支持下，也在這裡正式營業當起肖年頭家，這次也與國際及兩岸事務處攜手合作，特別手工製作藍莓派與草莓派，作為此次異國美食饗宴的甜點。

義守大學學士後醫學系外國學生專班，以優美的歌聲歡迎本國學生一起共襄盛舉美食饗宴。(照片/義守大學提供)

「傳播與設計學院」大眾傳播學系學生許嘉文說，學校舉辦多元文化活動，不僅讓學生可享用到平常很少接觸到的異國佳餚，同時也可結交境外生成為朋友，果然以美食交朋友，真的可以拉近彼此的距離。活動中不但有味覺饗宴，還有精彩的視聽覺表演，「醫學院」學士後醫學系外國學生專班，來自聖露西亞、聖文森、貝里斯等國的學生，也展現好歌喉，以優美的歌聲展現盛情款待的熱情，義守大學透過活動的舉辦，文化交流，在校園中自然而然產生美麗的漣漪。