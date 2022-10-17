竹北市長何淦銘對市公所是否遷建到機15用地，表示待下任市長做決定。（羅浚濱攝）

竹北市人口快速成長，在市公所旁的竹北戶政事務所空間狹小，周邊停車位不足，每天辦理戶政業務人滿為患，縣長楊文科對遷建竹北戶政所列為競選政見之一，民政處長賴江海指已有規畫用地，預定明年爭取中央經費辦理遷建。

縣議員陳凱榮和杜文中等人在議會總質詢時，都指竹北戶政事務所空間狹小，民眾辦戶政業務都大排長龍，如有民眾辦公證結婚，連觀禮的位子都沒有，必須辦理遷建。

杜文中建議在竹北東區增設戶政事務所，分散人流，或者竹北市公所未來遷建到機15用地，原市公所就可做為戶政所。

楊文科表示，竹北市戶政事務所過去編制人員較少，目前竹北市人口數到9月底有20萬7822人，使戶政所每位公務員須服務近6500名鄉親，服務量非常大，同時辦公空間不足，對於戶政所的規畫，已列入他競選的政見之一。

楊文科指民政處針對竹北市戶政事務所未來規畫做通盤考量，地方上有建議竹北市公所遷移後，將原址改為戶政所，也有人希望另尋地點新建或興建第2戶政事務所，縣府會根據各方意見做討論及研議。

民政處賴江海說，竹北戶政所若要在東區設置第二辦公處所，必須先找到有適合的機關用地。至於竹北市公所辦理斗崙社北都市計畫第5次通盤檢討，規畫0.8公頃機15用地，若要做為市公所遷建用地，必須先完成市地重劃徵收等程序，原公所要做為戶政所，可能緩不濟急。竹北市長何淦銘說，市公所要不要遷建的機15用地，要看下任市長的決定。

縣府目前評估幾處竹北市戶政所遷建用地，首先是興建新竹縣地政大樓，在三民路的竹北地政事務所遷移後，原址可做為竹北戶政事務所。

其次，在縣府A棟大樓旁的平面停車場，新建地上6層建物，平面停車場轉為地下化，1樓作為戶政事務所，其他樓層可以做為社會處公托家園等使用。賴江海指目前用地仍在評估中，若確定明年即會向中央爭取遷建經費。