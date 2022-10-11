新竹客運9月原本要停駛竹竹苗34條公車路線，後經協調續駛，有些路線採取減班，芎林鄉減班引起民眾不滿，縣府應縣議員鄭昱芸要求做公車需求調查，發現芎林到新竹市的需求比芎林到新竹高鐵站還高，將彙整提供給新竹區監理站，期竹客優化路線。

鄭昱芸11日在總質詢時指新竹運客行駛芎林鄉的公車路線減少的班次，是學生和通勤族最需要搭公車的時段，已起民眾不滿，認竹客是以「水煮青蛙」方式來達到停駛的目的。

交旅處長游志祥說，竹客減班問題，縣府已多次函文給新竹區監理所，竹客公告行駛芎林鄉5615線10月1日減班後，收到很多民眾表達不便的陳情，已函文給新竹監理所。

游志祥指竹客5615路線減班取消下午4時20分自新竹總站發車的班次，因該班車是眾多學生放學回家搭乘的重要班次，原就已經爆滿，且有很多學生搭不上車，竹客不增加班次反而減班。

縣府已請新竹區監理所考量學生通學乘車需求及權益，建請速恢復原有行駛班次，並在下午5時10分前再增加1個班次，以利下課學生可順利搭乘回家。

新竹區監理所指竹客公告，為配合民眾實際乘車需求，11日起調整「5614」新竹-九讚頭（經芎林）」路線，平日新竹開下午5點25分班次，調整為4時20分發車，替代5615線的時段。

鄭昱芸以芎林鄉與竹北市相鄰，芎林學子有搭公車到新竹市的需求外，也有到竹北高鐵站及台大新竹生醫醫院的醫療需求，詢問縣府做的問卷調查結果。

游志祥說，問卷在10月5日完成回收共有628份，目前還在針對民眾回覆進行檢視，初步檢視民眾填覆內容，芎林至新竹高鐵站開醫療專車的需求有限。

游志祥指芎林到新竹市的需求數量龐大，並且與既有竹客5615路線互相競合，將會陸續把相關意見統合彙整後提供給公路總局，希望竹客優化路線時，依照本次問卷結果進行調整，以符合民眾需求，提升民眾搭乘意願及其路線營運效率。