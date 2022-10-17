在感情路上，有些人態度強硬，說什麼也不會主動道歉，有些人總是服軟，寧願妥協讓步，也不願這段感情就此結束。《搜狐網》運勢專欄點名天蠍座、巨蟹座、天秤座總是為愛妥協，甚至不惜改變自己來取悅對方，常常把自己搞內傷。

【天蠍座】為戀人傾盡所有

天蠍很重感情，不會隨便愛上一個人，更不會與人搞曖昧，所以時常給人冷如冰山的感覺，不過戀愛後的他們可就沒有這般高冷了。雖然天蠍平時很看重自尊心，但與伴侶起爭執時，率先低頭道歉的總是他們，與其顧面子，不如先哄好對方再說，所以他們不是不愛，就是為戀人傾盡所有、無止盡退讓。

【巨蟹座】過度依賴，包容原諒

巨蟹敏感、心思細膩，且特別缺乏安全感，在感情中尤其如此，只有戀人給予源源不絕的安慰與支持，他們才能獲得一點安全感，但這也導致他們容易過度依賴另一半，此外對方犯了錯，巨蟹還是會選擇原諒，就是捨不得提分手，寧願不斷妥協，也要讓這段感情維持下去。

【天秤座】改變自己，取悅戀人

在感情中，善良的天秤總是比較被動的一方，一旦兩人發生爭吵，他們就會忍不住想辦法去維護這段感情，哪怕受到傷害，也會毫不猶豫地選擇妥協，因此變得相當卑微，他們甚至會不惜改變自己的脾氣和個性去迎合對方，認為只要變成戀人喜歡的樣子，感情就能夠持續下去。