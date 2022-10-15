看見有人需要幫忙時，很多人都會熱心積極的伸出援手，但因為不懂人際交往之間的禁忌和說話藝術，常常好心辦壞事，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座心思單純，但一片真心總被人曲解，有苦說不出。

▍金牛座

金牛座做事規規矩矩、有條不紊，但個性較呆板，常常不知變通，蠻幹到底，因此在人際關係上較為吃虧，有時候明明是好心提議，卻因為說話太直讓人難以接受，加上不喜歡妥協，也不會隨機應變挽救頹勢，常常惹人嫌。

▍巨蟹座

巨蟹座個性內斂，日常生活和感情方面也比較被動，即便知道對方陷入低潮，也不會直接安慰，而是透過間接手段鼓舞對方，但有時候用力過猛反而讓人反感，一心只想遠離。其實巨蟹座只是出於好心，希望對方能振作，但或許是方法不對，反而把對方越推越遠。

▍摩羯座

摩羯座天生反骨，對於一些禁令常常不顧後果的去挑戰，因此容易得罪人，加上摩羯座防備心較重，不容易對人掏心掏肺，所以常讓人感到寒心，但其實這只是摩羯座的保護色，他們從來都不是忘恩負義的人，只是因為沒有安全感才會讓人覺得疏離。