有些人就像是個謎，越靠近反而越讓人摸不清！搜狐號《星座不求人》點名金牛座、天秤座、水瓶座心思最難懂，你以為自己已經對他們瞭若指掌，實際上可能只了解他們想給你看到的表象，要想讀懂他們的心思，簡直是不可能的任務。

▍金牛座

金牛座天生內向，只有獨來獨往才能夠給他們安全感，除了自己以外，他們很難相信任何人，此外他們主觀意識很強，從不隨波逐流，因此只要是自己認定的事情，別人怎麼勸說他們都不會改變心意，他們也非常慢熟，總是與人保持一定距離，你往前一步，他們可能會後退十步，所以想要讀懂他們的心思，簡直是不可能的任務。

▍天秤座

社交對天秤座來說可是件易如反掌的事情，只要他們想，他們就能跟任何人玩得很愉快，但這些其實都只是他們的表象，實際上他們的內心是非常有距離感的，他們之所以熱情，只是因為習慣性禮貌而已，真正能走進他們內心世界的人非常少，能讀懂他們內心苦楚的人更少，因此他們從不主動展露內心，只是靜靜等待一個能看穿他們的偽裝，並且包容他們的人出現。

▍水瓶座

水瓶座向來特立獨行，不僅思考獨立、精神超脫，還推崇君子之交淡如水的相處模式，因此他們很難向別人敞開心房，你以為自己已經對他們瞭若指掌，其實僅了解他們想給你看到的表象，此外他們十分看重自己的個人空間，即便是再親密的人，也無法打破他們的原則，如果你執意要闖入他們的禁區，那就別怪他們對你敬而遠之。