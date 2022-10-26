「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」參與國際獎項協會的謬思創意獎（Muse Creative Award）拿下「活動、音樂會」類別最高獎項鉑金獎。（縣府文化觀光處提供）

雲林縣府文化觀光處上月舉辦的「鄧麗君再現雲林－浮空投影音樂會」參與國際獎項協會的謬思創意獎（Muse Creative Award）拿下「活動、音樂會」類別最高獎項鉑金獎，這也是雲林縣政府在國際競賽中獲得最高的榮耀。

文化觀光處長陳璧君表示，謬思創意獎表彰時尚、建築等各行業設計領域的傑出者，每年吸引眾多精彩作品報名，縣府文觀處今年繼以2022北港燈會勇奪謬思設計獎金獎、2022雲西海洋音樂祭獲謬思創意獎金獎，最近再傳捷報，鄧麗君浮空投影音樂會獲謬思創意獎鉑金獎。

陳璧君指出，鄧麗君浮空投影音樂會不論是中央或地方舉辦的大型活動中，首次利用AI技術、虛擬人像、浮空投影等技術的表演藝術活動，足見雲林縣府團隊的藝文設計能力是國際級水準，也讓世界看見雲林的軟實力。

陳璧君表示，這次音樂會與以往最大的不同點包括鄧麗君虛擬人與藝人對唱最多首經典歌曲的一次，以及鄧麗君虛擬人演繹最多種語言的經典歌曲，包含英語、日語、粵語、閩南語、華語，令歌迷深深感受雲林永遠的女兒鄧麗君的舞台魅力。

鄧麗君浮空投影音樂會於9月9日、10日在雲林縣立體育館舉辦2場，約1萬人次參與，創造在地消費約有1300萬元經濟效益。

縣長張麗善表示，鄧麗君浮空投影音樂會經過3年縝密策劃，很高興參與國際大獎競賽能夠榮獲謬思創意獎最高獎項鉑金獎的肯定，這對縣府團隊表演藝術設計能力是一大肯定，也為雲林觀光產業打了一劑強心針。