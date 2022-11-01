台灣HPE宣布以創新的給假制度和工作模式，獲得勞動部頒發工作生活平衡獎的「彈性工作獎」。

勞動部每三年舉辦一次為鼓勵企業支持員工工作與生活平衡的《工作生活平衡獎》，台灣HPE表示，2020年COVID疫情蔓延後，HPE決定藉由本身的技術，規劃以科技化為基礎的防疫辦法，推動「居家辦公」模式，實施遠距醫療諮詢、居家照護和建立疫情關懷資源中心等措施，而HPE也從2021年開始，進一步轉為永久型的「混合式辦公」，同時提供辦公室設備、遠端工作軟體支援和居家辦公布置津貼等福利，讓員工不在辦公室上班，也同樣能有效率的完成工作，進而提升整體工作的靈活度與自主性。

而台灣HPE表示，HPE多項優於法令且創意的假別，是此次獲獎的一大亮點，如「病假存摺」制度，讓每位員工在當年度未使用的全薪病假天數皆可遞延，累計無上限，預先替因傷病而須長期休養時做好規劃，其他如25週的全薪育嬰假、聖誕至跨年連假，以及鼓勵同仁利用每月第二個星期五提早三小時下班的「樂活星期五」等。