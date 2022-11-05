求職遇到這樣的情況只能自認倒霉嗎？一名女網友抱怨，在新公司報到前兩天突然收到通知，要她不用來上班，因為主管找到更適合的人選，讓她忍不住在電話中開嗆：「你們這樣對公司形象很不好」，不過文章曝光後，有網友認為這家公司的制度不全，原PO可能因此閃過一個大地雷。

一名女網友在論壇Dcard發文表示，下周一即將去新公司報到，但稍早卻接到公司電話通知，「我們主管說找到更適合的人」，要原PO別來新公司報到，她傻眼追問：「請問是何時找到人的？」對方回應：「今天」。

晴天霹靂的原PO在電話中直言，這樣的行為有損公司形象，且她已辦妥公司薪轉戶，甚至推掉其他公司的錄取通知，對方則說：「我也很傻眼，我會轉答給主管的」。掛掉電話後，原PO反思，是不是自己的條件還不夠好，她無奈地說，當初有要求公司要寄發錄取通知，「她說她懶的發，我們就說定囉」，完全沒料到會落得如此下場。

文章曝光後，許多網友看了直搖頭，紛紛留言，「沒正式進入公司以前都是假的」、「好扯！如果人家是因為錄取了才辭職的怎麼辦」、「遇過一模一樣的事情，我還房子租好了」、「直接找下一家了，那種公司不要也罷」、「如果有文書證明，對方錄用妳卻反悔，可以根據民法227求償」；然而也有人認為，原PO可能因禍得福，「連錄取通知都懶得發，可想而知這公司制度如何」。