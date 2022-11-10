基隆市陽明海運自11月起，正式僱用了9名視障按摩師，在企業內提供員工專業的按摩服務。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府社會處10日表示，基隆市約有千餘名視障者，長期以來企業進用視障者多半有顧忌，也使得視障者求職不易。最近，透過社會處輔導，陽明海運自11月起，進用了9名視障按摩師，在企業內提供按摩服務。基隆社會處表示，此舉也圓滿成就視障者、企業、勞工與政府四贏的美事。

基隆市社會處長吳挺鋒表示，基隆市約有千餘名視障者，其中，從事視障按摩工作者62人，為鼓勵企業進用視覺功能障礙者，市府每年辦理視障按摩師技能進階培訓研習課程，充實專業知識，以提升職場競爭力；並積極展開視障按摩行銷推廣，藉由多場大型活動及深入各社區密集曝光效益，讓視障按摩師的能力得以被看見，增加受僱之機會。

陽明海運近年因航運事業蓬勃發展，員工進用需求大增，繼而思索如何配合政府政策擴大進用身障朋友。吳挺鋒在得知陽明海運的需求後，立即啟動服務窗口主動聯繫，並責成勞資科林芬芸科長率領專業團隊，安排專家顧問與職務再設計專員入廠輔導，提供改善工作流程與環境的建議，以符合身心障礙勞工之工作需求。

11月1日起，陽明海運正式僱用9位視障按摩師提供專業服務，也創基隆市企業進用視障按摩師先例。

陽明海運董事長鄭貞茂表示，善盡社會企業責任，進用身心障礙者是公司應行之事。社會處吳處長也表示，鄭董事長體恤員工工作壓力沉重，需要舒展身心，聘用視障按摩師，在專用按摩室採預約制提供專業服務，讓員工身體和心靈得以放鬆舒壓，企業的用心值得肯定。

另外，11月19日市府將於國門廣場舉辦「2022多元參與 共融共好『知我挺我、友善共融』身心障礙者職業重建服務宣導發表會」，邀請本市視障按摩師提供專業服務，供參與活動民眾免費現場體驗。