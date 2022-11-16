華航連續9年獲企業永續獎肯定，今由考試院院長黃榮村（左）頒獎予華航總經理高星潢（右）。（中華航空提供／陳祐誠傳真）

財團法人台灣永續能源研究基金會今主辦第15屆台灣企業永續獎，長榮航空拿下「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告類–運輸業白金獎」等5個獎項；中華航空也拿到「年度最佳報告書」等4個獎項。

2022年第15屆台灣企業永續獎今舉辦頒獎典禮，長榮航空獲得「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告類–運輸業白金獎」，以及永續單項績效之「創新成長領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」及「氣候領袖獎」5獎項，由總經理孫嘉明代表領獎。

孫嘉明表示，全球航空業已陸續進入復甦階段，長榮預估明年底航班可恢復到疫情前8成左右，在恢復密集航班服務與開闢新航線的情況下，也將持續優化公司對於環境、社會、治理面的各項作為，達成永續飛航、創造正向社會影響力的企業社會責任，朝著建構永續品牌的方向前進。

長榮航空連續8年參加台灣企業永續獎，每年皆獲獎，今年除於企業永續綜合績效類及企業永續報告類項目獲獎外，更首度一舉囊括3項永續單項績效獎。

新冠肺炎疫情期間，長榮航空調整營運策略，深知航空運輸產業是減碳的重要推手，以「2050淨零碳排放」為首要目標，率先推出「EVA e-Library」數位圖書館，供旅客將報章雜誌下載至個人行動裝置於飛行時盡情閱讀，大幅減少能源消耗。

中華航空則斬獲4大獎，包括台灣企業永續獎永續報告類「年度最佳報告書」、永續單項績效「氣候領袖獎」及「社會共融領袖獎」，以及全球企業永續獎「永續報告書金獎」。

華航指出，公司具最健全的企業環境暨能源風險管理機制，率先發布氣候相關財務揭露（TCFD）獨立報告、森林暨生物多樣性保育承諾，並響應天合聯盟SkyTeam「永續飛行挑戰」飛行永續示範航班。A321neo全機隊交機飛渡作業添加10％永續航空燃油，目標於2050年達淨零碳排放，為全球氣候環境保護盡心盡力。