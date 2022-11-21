仁寶宣布，獲得台灣永續能源研究基金會所主辦「2022第十五屆TCSA全球企業永續獎」中的「台灣百大永續典範企業獎」及「台灣永續報告書白金獎」兩項大獎。

仁寶近年來積極響應企業永續發展，仁寶表示，為強化永續治理，在2022年3月設立董事會層級的功能性「永續發展委員會」，針對各個關鍵議題，設定目標並展開具體行動，面對氣候變遷對環境面的影響，仁寶也跟隨世界腳步，積極訂定的減碳計畫，在2022年4月正式向SBTi提交科學基礎減碳目標（SBT）與2050年淨零排放承諾書，展現仁寶面對氣候風險與挑戰的具體行動與決心，並重視員工身心健康照護，鼓勵同仁參與各項社會公益、積極提升教育品質、支持環境永續行動，並以創新思維管理，持續推動相關政策與活動，以響應聯合國2030年達成17項永續發展目標（SDGs 17）。

仁寶表示，截至2022年為止，仁寶已連續多年入選「富時永續指數（FTSE4GOOD Index）」、「臺灣永續指數（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）」，而仁寶亦獲得天下雜誌評選為2000大製造業第4名，企業規模多年入選Fortune 500強之列， 仁寶持續把永續的理念帶入營運， 致力於企業創新發展，提供客戶最先進的全方位服務， 積極培育與照顧人才， 推動幸福企業並注重環境保護，期待用企業的力量為社會創造更方便與美好的永續未來。