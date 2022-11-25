沙烏地阿拉伯面對阿根廷打出不可思議的一戰，讓世界盃C組的局勢發生了很大的變化，這支「中東勁旅」有機會在睽違28年後，再度闖進淘汰賽的行列，這也使得沙烏地阿拉伯足協主席艾麥沙爾（Yasser Al-Misehal）相當認可自家聯賽的實力，除了再度向葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）發出邀請函外，甚至也想將梅西（Lionel Messi）帶到沙烏地阿拉伯聯賽上。

C羅先前受訪時曾透露，確實有收到來自沙烏地阿拉伯球隊的合約，且是個讓人很難拒絕的報價，不過當時的C羅認為待在曼聯非常愉快，婉拒了這份報價，就在近日曼聯發出聲明終止與C羅剩餘合約後，傳出沙烏地阿拉伯聯賽重啟了將這位足壇巨星納入麾下的想法。

就在全國民眾還沉醉在擊退強敵阿根廷的喜悅當中，沙烏地聯賽甚至將補強目標也投向了「手下敗將」梅西身上，接受阿根廷《國家報》訪問時，艾麥沙爾承認會在世界盃之後，討論與梅西簽下合約的事情。

梅西與巴黎聖日耳曼的合約將在2023年夏天到期，外界始終傳出他將會重回一手拉拔他的巴塞隆納，燃燒剩餘的職業生涯，今年梅西重拾過往能攻善傳的身手，替大巴黎出賽19場踢進12球、送出14次助攻，可能不會這麼快就願意到低層級聯賽養老。