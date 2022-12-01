2022世界盃正舉行得如火如荼，除了C羅和梅西之外，法國天才前鋒姆巴佩(Kylian Mbappe)也是球迷的焦點，球場外的姆巴佩緋聞更是精采，過去沒有承認過戀情的他，5月與法國模特兒伊尼斯蘿(Ines Rau)結伴亮相坎城影展後，被傳媒拍得兩人在遊艇玩了的親密照後，正式認愛。

據義大利媒體《Corriere dello Sports》的報導，今夏與法甲豪門巴黎聖日耳曼續約到2025年的姆巴佩在感情方面似乎有好消息，他被拍到與女模特兒伊尼斯蘿一同出席坎城影展，以及在豪華遊艇上約會，姆巴佩更是直接「公主抱」對方，臉上滿是笑容，看起來十分幸福。

Kylian Mbappe reportedly dating trans model Ines Rau, the first transgender woman to appear on Playboy cover https://t.co/86Dc63zxEe — e360hubs football (@e360hub2) August 31, 2022

其實，伊尼斯蘿是一位跨性別者，在8歲時已清楚知道自己是女生，並於14歲起開始以女性身分生活，其後於16歲進行變性手術。她曾透露自己有很長時間都不敢公開自己是變性人，更害怕被視為怪人及永遠找不到男朋友。不過她逐漸意識到，她要做的就是「做自己」，勇敢說出真相，「拒絕你的人不值得你愛，這無關乎被別人愛，而是愛自己。」

直到2014年，伊尼斯蘿決定不再隱藏秘密，勇敢公開變性人身份。當時伊尼斯蘿失去了富豪未婚夫、金錢及豪宅，但她直言沒有半點後悔，更認為自由無價，並開始積極為LGBTQ+社群發聲。在2017年，伊尼斯蘿成為《花花公子》雜誌第二位變性人模特兒，「無論是什麼性別、什麼性取向，拒絕你的人不值得理會，在期待被別人愛前，先要愛自己。」