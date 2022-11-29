英國女星克萊兒芙伊（Claire Foy）因主演Netflix影集《王冠》（The Crown）爆紅，她憑藉精湛演技圈粉無數，並因此獲得金球獎、美國演員工會獎、艾美獎三項大獎肯定，不過她也因此被瘋狂粉絲騷擾，對方在一個月內發送千封電子郵件給她，內容中甚至提到強姦等不堪字眼，克萊兒芙伊因此將對方告上法院，男子將有可能被判至少30個月的監禁。

綜合外媒報導，一名49歲的美國男子傑森．彭羅斯（Jason Penrose），起初謊稱是電影製片人的助理，他說自己是名編劇，和華納兄弟工作室簽訂了2000萬美元（約6.1億台幣）的合約，希望克萊兒芙伊能在他的科幻電影中出演，之後在一個月內，他發送1000封內容露骨的電子郵件給克萊兒芙伊的工作人員，在法庭公開的電子郵件中，彭羅斯詳細描述克萊兒芙伊會如何被強姦，以及希望她能成為他的女朋友，且彭羅斯透過電子郵件騷擾克萊兒芙伊的家人與前男友，並出現在她家門口外反覆按門鈴。

Judge Aaronberg adjourned sentence until 2 December. The suggestion is that the only way of dealing with this is a custodial sentence. There is a high risk of further offending and a high risk of harm. Claire Foy and her daughter deserves peace.https://t.co/IuhyjOMCTc — 🚩⭐ Luciana ✊🚩 (@Luh573) November 29, 2022

克萊兒芙伊因此感到恐慌，一度懇求朋友和同事不要標記她，以免她的行蹤被有心人士掌握，並表示被跟蹤對她的生活和心靈產生極端影響，害怕對方會危害自己與女兒的生命安全；法官認為彭羅斯患有精神疾病，並且存在進一步犯罪和傷害的風險，「他患有妄想症，對自己的精神疾病了解有限，讓他住院也無濟於事」。法官表示彭羅斯將可能因為跟蹤被判刑至少30個月的監禁，並在宣判後遭驅逐出境。