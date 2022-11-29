高雄市政府某單位的蘇姓男主任利用職權之便，於2019年騷擾女下屬小雅（化名），甚至以考績恫嚇小雅，導致小雅得去精神科就醫。橋頭地院審理後，依性騷擾防治法判蘇男須賠償小雅15萬4430元新台幣。

蘇男是小雅的直屬長官，蘇男於2019年7至12月多次以通訊軟體Line騷擾小雅，甚至在Line公務群組中，以考績恫嚇小雅，想要讓小雅順服，嚴重影響小雅的婚姻生活、精神狀況及工作表現。

高雄市政府傳出男主管性騷擾女下屬的事件，橋頭院地判處蘇姓男主管須賠償給女下屬15萬4430元。（本報資料照片）

蘇男傳給小雅的訊息包含「Wow！穿新衣服＆新絲襪咧！要不是耀輝在，我就踩你的新絲襪，沾喜氣耶」、「雖然現在不能說，但是我打你的分數超高的，你的工作項目要真的打好打滿哦！局長真的會仔細看阿！」

小雅對此感到身心痛苦，家庭婚姻生活也受到影響，至今仍需持續回診身心科，她向蘇男提告求償醫療費用3萬3040元、精神慰撫金50萬元。

蘇男主張，他只是基於對下屬的關心，以委婉的方式要小雅放輕鬆，並沒有性騷擾她的意思。蘇男也會於假日時傳訊息給其他同事，無論男女。

法官審理後認為，經查，蘇男性騷擾女下屬的事證明確，考慮他的學經歷與收入，依性騷擾防治法判蘇男應賠償小雅15萬4430元。