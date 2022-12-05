高階警官上88會館的調查報告尚未出爐，南投縣警察局也爆出有警官帶隊到台中市招待所宴飲，會後草屯分局偵查隊1名小隊長對載他回家的女偵查佐吃豆腐，甚至夜闖其宿舍騷擾，南投縣警局調查後將小隊長記1大過，降調制服警員，其長官、偵查隊長連帶記過2次、分局長記2申誡。

據了解，草屯分局偵查隊小隊長陳姓男子等人今年10月至台中市建商的私人招待所飲酒，酒後小隊長請隊上女偵查佐（20餘歲）幫忙開車，在車上疑似吃豆腐，回到分局小隊長因找不到手機，竟直闖女警宿舍不斷敲門、大喊，女警被嚇醒，覺得被嚴重騷擾憤而申訴。

南投縣警察局督察室調查後，認為小隊長酒後失態騷擾女警，言行失檢衝創警譽，核予記1大過，降調派出所警員，而偵查隊長對下屬酒後失態衍生的騷擾事件未能妥適處置，予以加重懲處記過2次，而分局長也連帶處分記2申誡。

高階警官在北部上88會館事件仍在偵查，中部又爆發台中市、南投縣警官在建商的私人招待所飲宴後，與會的小隊長涉嫌在警分局騷擾女同事醜聞，警政署得知下令嚴查，離奇的是，招待所監視器硬碟已經換置，手法與88會館如出一徹。對此，南投縣警察局表示，該案警政署已介入調查中，相關細節暫無法回應。