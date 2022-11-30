2022年卡達世界盃足球賽來到小組賽最終輪賽事，C組目前由波蘭暫居領先，只要不敗就能確定挺進16強，而前役獲勝的阿根廷雖成功續命，但台灣時間12月1日凌晨3點進行的比賽仍無退路，若僅逼和戰局則還要看另場墨西哥與沙烏地阿拉伯之戰的臉色，這也是梅西（Lionel Messi）與萊萬多斯基（Robert Lewandowski）兩大球星的對決好戲。

C組目前4隊都保有晉級機會，波蘭1勝1和、4分積分暫居第1，阿根廷在小組賽第2戰擊敗墨西哥後保住晉級機會，1勝1敗、3分積分排名第2，沙烏地阿拉伯同樣是1勝1敗，但因比較淨勝球排第3，墨西哥則是1和1敗、1分積分暫時墊底。

小組賽最終戰2場比賽同時開踢，波蘭將出戰阿根廷，墨西哥則要與沙烏地交手，波蘭只要不敗就能確定晉級，贏球篤定以分組第1出線，若不幸吞敗則要寄望沙烏地不勝。

而「藍白軍團」則是要避免吞敗，平手若晉級的話也只能是小組第2名，但若想要在16強避開衛冕軍法國則非贏不可；4年前阿根廷在小組賽最終戰擊敗奈及利亞，以分組第2晉級淘汰賽，但立刻強碰「高盧雄雞」，最終以3比4惜敗，止步16強。

目前暫居小組最後的墨西哥已確定無法取得分組第1位置，想要晉級最終戰一定要贏且同時必須波蘭要贏阿根廷，否則墨西哥想要出線都還要比球數。

而首戰爆冷擊敗阿根廷的世界排名第51的沙烏地在第2戰不敵波蘭，想要繼1994年首度參加世界盃會內賽就踢進16強，最終戰最簡單的方式就是靠自己贏球，吞敗將遭到淘汰，若和局則要靠波蘭擊敗阿根廷。