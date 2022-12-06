韓國後衛金紋奐倒地鏟球，仍被巴西前鋒小維尼修斯闖過。（美聯社）

巴西隊把16強對戰韓國之役踢成了一場派對，不僅上半場狂踢4球，巴西球員更顯得游刃有餘，不斷以森巴腳法玩弄韓國球員。前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）開賽第7分鐘在禁區左側接獲傳球，輕鬆以右腳內側推射，穿越4位韓國球員與守門員一擊破網。

第36分鐘，小維尼修斯又在左側禁區發難，這回他挑傳到中路，衝上來接應的帕奎塔（Lucas Paquetá）大腳破門。韓國如總教練本托（Paulo Bento）明知雙方的腳法差距過大，賽前預告將會在自家禁區進行決戰，韓國球員確實也努力拚鬥，但畢竟和巴西不在同一等級。小維尼修斯甚至搬出青少年U18比賽才會見到的挑球過人動作，把韓國中場李在城當小孩戲耍。

巴西不只是在比數，而是在比賽內容狠狠羞辱了韓國隊，多次跳舞慶祝簡直把世足當成自家遊樂場，外媒直言像是一場派對，也可以說是巴西隊獻給82歲老球王比利（Pele）的一場盛宴。

時日無多的「黑珍珠」比利已經入住安寧病房，他預告自己將會在病房觀賞巴西16強直播，「我會為你們每一個人加油」，這些後輩果然也沒讓他老人家失望。比利曾擔心內馬（Neymar）缺陣的巴西會缺乏前場創造力，結果內馬及時歸陣以12碼破門，累積76顆國家隊進球只差1顆就追平比利的紀錄。