葡萄牙隊長C.羅納多（Cristiano Ronaldo）有麻煩了，他在對戰韓國的小組賽表現不佳，被換下場時還對總教練桑托斯（Fernando Santos）口出不遜，引起桑托斯的憤怒。桑托斯公開表示對C羅的不滿，還暗示可能把他踢出16強戰的先發陣容（對手是瑞士）。

桑托斯說：「我有看到C羅退場的畫面，我一點都不喜歡，非常不喜歡。這些事都已經閉門解決並且告一段落，無論如何現在我們要專注於比賽。我只在到達球場時決定誰是隊長，所以我也不知道先發陣容。我一直都是這麼做的，接下來的比賽也不例外。」

葡萄牙媒體報導，C羅對韓國一戰退場時竟然罵說「他X的你急著把我換下場」，C羅後來澄清自己是對韓國球員曹圭成嗆聲，但始終有人認為他就是在嗆總教練。桑托斯賽後也為C羅幫腔，現在桑托斯看過重播鏡頭之後，肯定C羅就是在對他鬧彆扭。

桑托斯暗示C羅不一定會在16強先發，在葡萄牙體育媒體《球報》舉辦的投票，70%讀者不贊成讓C羅先發。其中一位讀者質疑，C羅在英超曼聯都沒辦法先發了，他已經不在最佳狀態，憑什麼擔任國家隊先發？現在C羅被報導將遠赴沙烏地阿拉伯聯賽淘金，進一步打擊他的形象。