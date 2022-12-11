Very sad to see ⁦⁦@Cristiano⁩ in tears as his dream of winning the World Cup ended. Those mocking him should remember what he’s done for football. For me, he’s the 🐐- and a great guy who’s had the toughest year of his life on & off the pitch. He’s earned our respect. pic.twitter.com/CCH8ggHkTv — Piers Morgan (@piersmorgan) December 10, 2022

葡萄牙C.羅納多（Cristiano Ronaldo）、阿根廷梅西（Lionel Messi）做為卡達世足賽最大咖的宣傳人物，最終還是無緣在球場對決。由於這是兩人最後一屆世足，可以肯定梅西在世足的表現遠勝過C羅。

C羅生涯在世足小組賽累積8顆進球，本屆只在對迦納一戰以12碼罰球攻進1分，接著對烏拉圭之戰疑似冒領隊友進球，被戲稱為「上帝之髮」，最後一輪更是爆冷輸給韓國。對韓國之戰C羅得罪了總教練桑托斯（Fernando Santos），導致後面的悲慘結果。

16強淘汰賽葡萄牙6球痛宰瑞士，替補太晚上陣的C羅沒能進球，8強戰他又坐板凳，摩洛哥1比0獲勝而成為他世足謝幕戰。總計C羅參加8場淘汰賽，上場570分鐘、27次射門全數落空，沒有在淘汰賽攻進任何一球，最佳成績是準決賽。相較之下梅西在世足累積10顆進球，淘汰賽兩球全在本屆攻入，2014年還帶隊踢到亞軍。

當然足球不是只有世界盃，C羅在職業足壇的成就依然鮮有人及。對C羅較為友好的英國主播摩根（Piers Morgan）推文寫道：「很難過看到C羅在淚眼中結束世足的冠軍夢，那些嘲笑他的人請記住他對足壇的貢獻。對我而言，他是史上最偉大的足球員，他在場內和場外歷經人生最糟的一年（么兒去世、和曼聯解約），他已經贏得我們的尊敬。」