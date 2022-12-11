8強賽慘遭摩洛哥淘汰，葡萄牙眾將無法接受事實，37歲老將C.羅納多（Cristiano Ronaldo）更是悲痛欲絕，被現場鏡頭拍到獨自一人離開球場，曾與C羅當過隊友的前曼聯中場哈格里夫斯（Owen Hargreaves）認為相比葡萄牙出局，職業生涯最大的競爭對手梅西（Lionel Messi）才是他爆哭的主要原因。

比賽第51分鐘C羅替補上陣，替葡萄牙進攻注入一股活水，他也放下身段做苦工，不斷回徹扮演支點角色梳理進攻，試圖挽回落後一球的局勢，只可惜在比賽後段大力猛攻之下仍無法破門，在重要的淘汰賽上吞下了0分鴨蛋，葡萄牙因此被擋在了4強門外。

至於永遠的死敵梅西，不僅終結了淘汰賽沒有進球的尷尬紀錄，還率領阿根廷殺進4強賽，似乎也讓幾乎沒有貢獻的C羅很不是滋味，哈格里夫斯認為這位葡萄牙巨星嚎啕大哭的原因，是因為梅西如果奪下了世界盃冠軍，有可能將結束關於他們之間誰是最偉大球員的爭論。

哈格里夫斯接受《SuperSport》訪問時說道，「梅西有望擠身最偉大球員的行列中，這對C羅的傷害是很大的，他和梅西有過多次精采對決，在歐冠聯賽及金球獎票選上互相競爭，而當你最大的敵人領先你一步，梅西還有比賽可以踢，但自己已經出局是最傷人的，不過我認為他們仍是史上最偉大的2位巨星。」