韓國前鋒孫興慜(左)賽後向巴西門將阿利森致意。（美聯社）

本屆世足是史無前例6支亞洲球隊參賽，又有破天荒3支球隊踢進16強，日本、韓國、澳洲至此也都出局，沒能爆冷闖入8強，不過踢到這個程度，已經能夠讓歐洲、南美霸權冷汗直流，特別是「藍武士」日本力挫德國、西班牙兩大勁旅，淘汰賽才以PK戰不敵克羅埃西亞，日媒讚賞「在精采的演出之後，日本隊可以抬頭挺胸地返國了」。

日本中場三笘薰賽後落淚自責，他在PK戰踢丟了第2個點。總教練森保一依然嘉許日本球員的好表現，「他們讓我們看見了未來，一個新的時代。我們沒能闖過16強，但是擊敗過去的冠軍隊德國與西班牙，我們獲得信心，如果我們立志超越他們而不只是追上他們，我們肯定可以改變未來。」日本還是率先進球的一方，讓對手「格子軍團」的球迷嚇了一跳。

澳洲2006年移籍亞足聯成為亞洲球隊，他們在小組賽最終戰力挫丹麥，尤其那場是丹麥的生死戰，拿出全力的丹麥仍被澳洲一個快攻給擊倒。兩勝晉級的澳洲不幸碰上「神一般」的梅西（Lionel Messi）發威，一球未進（得分來自對手烏龍球）就被阿根廷擊敗。

韓國在小組賽絕境中險勝葡萄牙是他們本屆最出色的表現，加上另一頭烏拉圭球員的失態頗具話題性。可惜16強首戰碰上大熱門巴西，韓國是3隊之中被宰得最慘的，在振奮人心的演出之後卻以有點難堪的方式退場。韓媒也承認最後一戰「完全被巴西踢著玩」。

地主卡達、伊朗沒有特別表現、最大驚奇依然屬於沙烏地阿拉伯，他們在小組賽首戰2比1戰勝阿根廷，由於是小組賽首戰，阿根廷肯定是出了全力。沙烏地總教練雷納（Herve Renard）說：「這是足球，有時候就是會發生瘋狂的事。」雖然球員們沒領到傳言中的名車（大概要踢進16強才有），不過他們還是為全國父老贏得1天國定假日，留下足以讓後人津津樂道的傳奇。