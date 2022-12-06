2022年卡達世界盃足球賽進入淘汰賽階段，本屆共有3支亞足聯球隊晉級16強已寫下歷史新猷，韓國在淘汰賽首戰強碰奪冠大熱門巴西遭到震撼教育，以1比4吞敗，雖然無緣晉級，但韓國總統尹錫悅發文感謝球員的努力。

「森巴軍團」在上半場就火力全開，早早取得4球領先，韓國則是在第76分鐘靠著替補上場的白昇浩在罰球弧後方起左腳遠射破門，打破鴨蛋，最終以3球之差吞敗，止步16強。

賽後韓國總教練本托（Paulo Bento）隨即宣布自己不會留任，已經把這項決定告訴球員及韓國足協主席。從2018年開始執掌韓國隊兵符，本托肯定韓國球員為了本屆世足及過去4年所做的努力，並讚這批球員是自己共事過最出色的團隊。

韓國總統尹錫悅也在臉書上發文肯定球員的表現，「孫興慜和全體26位球員，本托和教練團都非常努力，很多帶傷上陣的球員真的很辛苦。在本屆世界盃的精彩篇章中，全體國民的心融為一體，熱情澎湃。當今的韓國足球已經沒有跨不過的障礙。」

尹錫悅表示，「我們的挑戰將會繼續，我也將和全體國民一道，幸福追夢四年後的美好未來。」孫興慜賽後也表示，韓國球員已經竭盡全力，為隊友們的表現感到驕傲，這次有很多球員是首次踢世界盃，希望大家不要停下腳步。