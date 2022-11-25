美國期中選後，中美關係（包括科技戰等）向何處去？ 唱衰的朋友居多，可能大家還是比較相信美國所謂「新冷戰」的邏輯。 但如果從中國近來強調「構建中美正確相處之道」的主動性、主導性和塑造性來看，我倒覺得，中美關係也可能出現新的緩和視窗期。

首先，雙方現在都進入了一個新的重要發展階段，而且，最近兩國的主要政治進程都大致在均衡地如期進行，美國期中選舉也並未發生重大不符合預期的情況。 與前半年相比，雙方都具有更加穩定的政策確定性。

其次，在期中選舉後。 馬上公布兩國元首會談日程及內容，並且事前雙方相關部門頻繁接觸，充分準備，表明雙方都十分重視中美關係，都希望並致力於使雙邊關係盡快步入正常軌道。

再次，近一年來的國際局勢，使中美都最明顯地感受到了變局和亂局（包括核風險）的壓力，美期中選舉民主、共和兩黨的成敗得失，也都和這些影響息息相關。 要管控這些變數，抑制其負面效應，中美必須合作，至少要緩和關係。 應該說，中美尤其中國並不是「唯恐天下不亂」的力量。 相反，作為冷戰後30年世界和平發展合作的最大受益者，中美最有需要、最有能力和責任，共同成為穩定世界大局的中流砥柱。

最後，近來德國及歐洲與中國關係的緩和，中國整體外交的活躍，美國伴隨共和黨抬頭必然導致美外交戰略的調整，美俄、美歐、美日、美韓等關係都會有微妙變化，這些都會對中美關係的走勢產生不同程度的影響。

誠然，美期中選舉後，兩黨會出現「保保競爭」、「強硬攀比」的可能性，中美尤其在台灣等問題上會有更多糾紛，國會設立「中國委員會」也會有更多炒作，伴隨2024選舉年前後，更會有很多變數.......

但是，中美關係畢竟經歷了「川普時期」，又體驗了「拜登時期」，兩位八旬老人幾乎使出了渾身解數，身經百戰的中美關係依然在那裡。 可見「形勢」比人強。 這個「形勢」的「形」就是：中美兩國相對均衡的力量關係、緊密依存的利益關係和高度共有的風險關係——這是一個「三位一體」的超穩定形結構。 證明這個結構的數據實在是數不勝數。 而這個「形勢」的「勢」就是「和平發展」的時代大勢，順之者昌，逆之者亡。 越是在困難的時候，我們越要把握住這個大「形勢」。

（作者為鳳凰衛視評論員）

（本文來源《海外看世界》，原題：〈中期選後：中美關係或出現新的視窗期〉，授權中時新聞網刊登）

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