足壇巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）所率領的葡萄牙大軍，世界杯首戰以3比2險勝了曾經闖入8強的迦納，為進入淘汰賽寫下好兆頭，不過生涯頭一次參與世界盃的葡萄牙菜鳥門將柯斯塔（Diogo Costa），卻差點葬送了球隊勝利，讓他感到相當懊悔，賽後C羅也即時送暖，給了柯斯塔擁抱作為安慰。

本場葡萄牙沒有派上經驗老到的兩大主力門將派崔修（Rui Patricio）及喬塞薩（Jose Sa）看守國門，反而是給了柯斯塔先發機會，卻也因此差點釀成大禍，在補時階段第7分鐘，柯斯塔牢牢接住迦納送往禁區的球後，沒注意到迦納前鋒大威廉斯（Inaki Williams）還在身後，他將球丟在前頭試圖大腳開出後，大威廉斯見狀立即上來爭搶。

幸好大威廉斯自己也滑了一下，無法完成這次追平比分的射門，而目睹這一切的C羅也坐不住板凳，一手摸頭露出恐慌表情，葡萄牙最終在驚滔駭浪之中取得世界盃首勝，儘管如此柯斯塔仍開心不起來，帶以失望神情走下場，C羅也沒有過於苛責小老弟，上前給予柯斯塔擁抱安慰。

除了C羅率領的攻擊陣容外，葡萄牙陣中也有相當多優秀門將把守最後一道防線，派崔修及喬塞薩分別擔任羅馬、狼隊先發門將，23歲的柯斯塔也在自家聯賽的波圖擔綱一號主力，不過上演了低級失誤後，主帥對於柯斯塔的信任度只會越來越差。