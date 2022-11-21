國際氣候峰會盛事COP27已於埃及落幕，這場督促落實、氣候賠償首度成為焦點的峰會給予全球企業與大眾許多啟發。國泰金(2882)旗下國泰證券為讓廣大投資人更清楚掌握投資部位的ESG永續表現，推出業界首創「國泰證券App永續專區」，使原先僅能由機構法人執行的ESG投資，現在「一般投資人」也可以直接進行台股庫存檢視永續影響力。

國泰證券董事長莊順裕表示，面臨如此國際趨勢，國泰證券希望為投資人開闢通往永續投資的大道，將ESG影響力直接推展到廣大投資人。同時，國泰證券觀察到投資人高度關注自身持股的ESG表現，為了滿足需求，積極發展數位創新並結合國立台北大學的『台灣永續評鑑』，提供投資人直接進行檢視持股的ESG影響力。

國泰證券此次新功能主打三大亮點，數據化「揭露個人台股庫存永續力」、圖像化「永續投資圖像化」與「一站式永續投資」等，分析投資人現股價值含有ESG成分比重，讓投資人一目了然自己的投資發揮「永續影響力」力度。

首先，「揭露台股永續力」提供一般投資人在台股庫存中各標的永續指標，其中涵蓋全台561家企業標的，國泰證券透過計算投資人「現值占比覆蓋率」，揭露其永續影響力；第二，國泰證券更首創「永續投資圖像化」來呈現投資人庫存中的永續影響力，讓永續投資如培育大樹般，從種子、幼苗、小樹成長為大樹，以趣味性圖像來增添投資人對永續的認知；最後，「一站式永續投資」從投資前、中、後提升投資人參與ESG的便利性，包括投資前期的ESG題材選股服務、投資中揭露自身台股庫存永續指標，投資後可依個人需求再進行永續標的之增減。透過三大亮點，國泰證券讓投資與永續更加貼近，協助投資人在獲利的同時也能瞭解持股庫存在ESG永續力的展現，從選股、投資、資產管理與永續形成正向循環。