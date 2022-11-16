全球企業永續論壇邁入第五屆了！為期3天的「全球企業永續論壇」從今天起一連3天舉行實體論壇，邀請專家學者透過專題演說、研討會及工作坊等形式，匯集全球淨零永續趨勢議題，透過國內外各界分享、交流與互動，凝聚產官學研攜手「邁向淨零之路」。

全球企業永續論壇結合「GCSA 全球企業永續獎」與「TCSA 台灣企業永續獎」頒獎典禮，包括2場高峰論壇、22場分場論壇，共有152位講座及分享嘉賓，並將與埃及COP27現場連線。

全球企業永續論壇主席簡又新表示，「永續」在近年成為最大的顯學，邁向淨零也是全世界最重要的目標，全世界130餘國簽署邁向淨零承諾後，行動及實踐更重要，大家一起努力朝「不升溫逾1.5度C的目標」，但情況並不樂觀，他提及，原本希望在今年年底前各國重新審議並提交新的2030年目標，但截至9月為止，全世界僅提交24份全新或更新的計畫，因此聯合國秘書長安東尼奧‧古特雷斯也提及「應加速能源轉型，以避免走向氣候地獄」，令人感到觸目驚心。

簡又新指出，雖然近年面臨中美貿易戰、新冠肺炎、俄烏戰事、通貨膨脹等危機，但台灣在ESG上表現優異，「ESG已成為企業的DNA」，他呼籲，未來目標包括配合聯合國淨零路徑發展，加強ESG法規化及常態化，並帶動中小企業一同邁向淨零之路。

除了頒發GCSA、TCSA獎項外，今年也頒發企業永續終身成就獎予遠東集團董事長徐旭東，表彰其重視不同利害關係人，予以積極回應，以共創環境面、治理面與社會面的三贏，造就遠東企棊成為台灣最重要的永續集團之一。

徐旭東致詞時表示，雖然得獎不容易，但獲頒獎項後又感到責任太大，而且又是「永續」，代表得獎後要永續推動永續。

此外，本屆TCSA台灣企業永續獎參獎家數達424家，更有48所大學、24所醫院及20個政府機關參獎，今年更透過綜合績效類表現評選出台灣100大永續典範企業，其中10大典範企業的ESG表現更已具備世界級水準。