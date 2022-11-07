聯準會最新會議結果透露出升息腳步放緩的訊息，不過由於擔憂利率終點上調，市場因而出現震盪。但最積極的升息循環明顯可望已過高峰，評價面修正已近尾聲；若經濟可達聯準會預期的軟著陸，未來全球股市潛在行情可期。元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，隨著主要利空有淡化可能，投資人不妨趁著股、債市仍在相對低檔之際，以元大全球龍頭平衡基金開始定期定額進場布局優質龍頭企業的股、債機會。

依照歷史數據，每年11、12月向來是美國股市漲勢強勁的月份。統計過去30年美股S&P500指數表現，11、12月的正報酬機率高達8成，平均漲幅也優於其他月份。根據Factset 10/28資料，目前美股S&P500指數未來12個月本益比16.3倍，持續低於近5年平均的18.5倍。

另外，升息腳步放緩對債市也同樣有利，具有指標性意義的美國十年期公債殖利率來到4%位置，投資等級債來到十年新高水準。再者，若是經濟表現不如預期，快速衰退反而讓債券有潛在資本利得空間，因此，債券佈局上會以最穩健的為首要投資標的。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊補充，現階段全球處在景氣調整階段，在激烈升息循環後，股、債負相關的特性預期也將回歸，傳統資產配置功能也能發揮效果，建議股、債資產應均衡並重。

股市方面，看好現階段評價面低、具高定價能力的優質龍頭企業，如防禦型的核心消費、醫療保健股。此外，隨著各國旅遊開放，商品轉服務的消費需求發酵，看好受惠於疫後復甦潮的相關公司。而殖利率已提高的債券，此階段非常適合納入作為投資組合的緩衝部位，除了債息收入，若市場承受不住長期高利率、高通膨環境時，美國公債避險功能預期能獲得發揮。

看好股、債價位來到低檔位置，即日起至2023/2/28，元大投信推出線上定期定額申購「元大全球優質龍頭平衡基金」新台幣級別之申購優惠，每月最低申購金額只要1,000元起，還可享終身0元手續費優惠。

表、S&P 500指數過去三十年 第四季底正報酬機率高