美國通膨率意外開低重新點燃聯準會（Fed）放緩升息步調的樂觀預期，並刺激美股周四上演噴出行情，創逾2年來單日最大漲幅，同時帶動全球股市周五開香檳同賀，亞股漲勢凌厲，港股暴漲逾7％，日本與韓股大盤均飆升逾3％。

歷經周四大噴出後，美股周五開低，道瓊工業指數下跌逾100點或0.3％，來到33,599點，標普5百與那斯達克指數均走低0.1％。

基建投顧（Infrastructure Capital Advisors）基金經理人海菲爾德（Jay Hatfield）表示，「我們認為股市與債市已經落底，接下來會開始反彈。」他還強調，若能源價格持續下跌，明年通膨還會加速放緩。

萬達（Oanda）發布研究報告同樣指出，「如果通膨持續此一降溫趨勢，美股已經落底就有很大的說服力。」

受到美股周四暴漲拉出長紅的激勵，亞股周五全面跳空開高，其中以香港、台灣、韓國與日本多頭氣勢最盛，港股收盤狂漲7.7％，台股大盤強升3.7％，韓股大漲3.4％，日股也衝高3％。

歐股受到英國經濟瀕臨衰退與德國通膨率續飆逾70年新高的壓制，漲勢受抑，德國股市上漲0.5％，法國大盤漲0.6％，英國股市則下跌0.4％，Stoxx 600泛歐股市指數僅小漲0.1％。

通膨飆不停為2022年風險資產的頭號敵人，因此當美國公布10月CPI年增7.7％，核心CPI年增6.3％，均從40年高點顯著下滑，市場投資人終於鬆了一口氣，也樂觀預期Fed這波激進升息可望止步。

CPI數據出爐後，美股周四開高走高，道瓊工指最後收盤暴漲逾1,200點或3.7％，標普5百勁揚5.5％，之前狂遭高通膨重擊的那斯達克指數更是上演報復性強彈，單日飆漲760點或7.4％，3大指數均寫下2020年新冠疫情高峰股市低迷以來單日最大漲幅紀錄。