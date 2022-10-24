日本樂團ALI將攜手Karencici在金音獎創作獎頒獎典禮共演。（文化部影視及流行音樂產業局、必應創造提供）

第13屆金音創作獎頒獎典禮將於11月5日在台北流行音樂中心舉行，由台灣通勤第一品牌李毅誠、張家倫擔任典禮主持人，身為臺灣最受歡迎的Podcaster，憑藉著「什麼都能聊」的主持本領脫穎而出，2人本著當初做節目的精神「給自己壓力」接下主持棒，他們表示：「金音創作獎是獨立音樂的殿堂，要主持很緊張。」2人總能以閒聊笑看人生百態的姿態，在節目上暢聊各種議題，希望將這樣的風格帶到這次金音創作獎上。

此外，首次來台獻唱的日本〈咒術迴戰〉片尾曲樂團ALI，將攜手金音才女 Karencici共演，是歷經近3年疫情後再次看到日本與華語樂壇潮流音樂人於實體舞台上合作演出，雙方將為金音創作獎獻出《咒術迴戰》片尾曲〈 LOST IN PARADISE〉「限定版演出」，難得一見的限定組合，樂迷千萬別錯過。

此次合作前為慎重其事，Karencici還沒與ALI正式見面已透過音樂溝通當「網友」，先以線上談兵的方式討論內容；看到Karencici本人的照片，ALI樂團表示非常期待，甚至聽完Karencici的音樂後，ALI索性再邀她合唱另一首知名動畫《BEASTARS》片頭曲 〈Wild Side〉，讓Karencici雀躍不已，笑說：「迫不期待看到ALI樂團每個成員了。」金音創作獎頒獎典禮22日起開始免費索票。