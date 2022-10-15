享譽國際的黃金之聲、擁有180年歷史的交響樂天團維也納愛樂將再次訪台，指揮為奧地利指揮大師弗朗茲．魏瑟－莫斯特（Franz Welser-Most），將為台灣觀眾帶來布拉姆斯、理查史特勞斯等經典作品。

維也納愛樂擁有良好的音樂傳統，樂團有180年歷史，一直堅守高標準，只有維也納國立歌劇管弦樂團的成員才能加入維也納愛樂，且要待滿三年的等候期才能成為正式成員。嚴格的入團機制、和維也納國立歌劇管弦樂團的微妙關係，造就維也納愛樂樂團獨一無二、充滿歌唱性的黃金之聲。

此外，樂團的另一特色是沒有常任指揮，只有客席指揮，在不同指揮風格下的樂團，保持著一貫的特色，無論指揮是誰，始終能演繹出那華美渾厚、具有融合力的聲音。另一個特色則是全球矚目的新年音樂會。全球樂迷無論時區，都會準時守在電視機前，在維也納金廳華美的樂聲中進入新的一年。

值得一提的是，這次來台擔任指揮的魏瑟－莫斯特，也是2023年新年音樂會的指揮，他過去也在2011及2013年兩度指揮維也納新年音樂會。樂團的主席表示，「我們不僅和魏瑟－莫斯特在歌劇和交響樂領域建立了深厚、長期的藝術夥伴關係，而且也建立了密切的友誼。」

演出將於10月27日在台北國家音樂廳、10月29日在高雄衛武營音樂廳、10月31日和11月1日在台北國家音樂廳登場。