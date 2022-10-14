國立臺南大學弦樂團與臺南知名歌手吳木攜手合作，將於10月19日晚上7點在臺南文化中心演藝廳舉辦新歌公益演唱會，透過樂音帶領大家回到臺灣早期漁田生活時代，來迎接府城建城四百年。

吳木13歲時就離鄉背井獨自到城市打拼，每遇挫折時總想起小時候跟著父親在工地打雜的生活。雖然吳木從小對唱歌就充滿著熱愛，但父親對他說唱歌不能當飯吃，是虛榮不踏實，所以不敢違背父親。直到父親離去，事業基礎也已穩定，仍沒忘記小時候歌唱的夢想，因而創作出《阮ㄟ阿爸》，唱出對父親的思念。而土生土長的臺南囡仔吳木，也透過歌聲傳遞對故鄉的記憶與情懷。

此次公益演唱會的另一個亮點，就是國立臺南大學弦樂團的現場伴奏。南大弦樂團是臺灣高水準的樂團之一，熱情與細膩之詮釋為其樂團特色，在精進琴藝之餘，也積極參與各式音樂會，為臺灣古典音樂界注入了充沛的能量。目前南大弦樂團由該校教師知名小提琴家蔡耿銘擔任指揮，樂團平日以室內樂合奏方式訓練，各方邀約不斷，佳評如潮，每一場演出無論專業水準或曲目之深度廣度，皆能雅俗共賞，並獨具風格。

10月19日歡迎大家進場聆聽「迎接府城建城400年」公益演唱會，希望透過吳木的演唱、南大弦樂團的演奏，帶領大家感受早期台江風情。演唱會索票請洽06-2230988鄭小姐。